Три лайфхаки, які допоможуть покращити відносини: '5 мов кохання' та техніки спілкування

UAportal підготував три лайфхаки для поліпшення відносин. За допомогою цих лайфхаків ви зможете підвищити ефективність та досягти кращих результатів у спілкуванні з іншими людьми.

По-перше, це техніка "5 мов кохання", яка була популяризована в однойменній книзі Гері Чепмена. Згідно з Чепменом, у кожної людини можуть бути свої мови кохання, якими вона воліє спілкуватися.

До них відносяться слова схвалення, фізичні дотики, вчинки на благо, отримання подарунків та якісний час, проведений разом. Розуміння індивідуальних переваг у мові любові дозволяє створити глибший зв'язок між двома людьми, а також зміцнити довіру завдяки послідовному спілкуванню.

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Другий лайфхак присвячений ефективним технікам спілкування, таким як активне слухання чи розмова без переривання, коли один із партнерів хоче поділитися чимось важливим. Практикуючи цей вид усвідомленого спілкування, партнери можуть навчитися чіткіше висловлювати свої почуття, і навіть краще розуміти думку партнера.

Третій Лайфхак розглядає способи, за допомогою яких пари можуть планувати спільну діяльність, яка зближує їх. Наприклад, вести змістовні розмови чи робити щось незвичайне – вирушити у нову подорож чи спробувати щось унікальне.

Плануючи захоплюючі заходи, обидва партнери отримують можливість не лише проводити якісний час разом, а й пробувати нові речі. Вони привносять новизну в їхнє життя, створюючи ще міцніші зв'язки між ними.

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