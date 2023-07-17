Праска чи відпарювач: на що потрібно зважати при купівлі техніки

Аби мати неперевершений вигляд та відчувати себе впевнено, потрібно добре дбати про свій одяг. У цьому нам може допомогти праска або відпарювач, які усувають складки та покращують стан речей. UAportal порівняв ці два пристрої, щоб допомогти вам обрати найкращий варіант.

Праска

Праска вже давно стала основним предметом домашнього вжитку в усьому світі. Її плоска поверхня та розподіл тепла забезпечує надійний метод розгладження складок. Прасуючи, ви маєте можливість точно контролювати тканину й повертати нею так, щоб кожен шов був бездоганно рівним. Окрім цього, регульований температурний режим дозволяє прасувати різноманітні типи тканин – від ніжного шовку до міцної бавовни.

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З іншого боку, прасування може забирати у вас багато часу. Особливо коли йдеться про великі речі або коли їх дуже багато. До того ж потрібно встановити спеціальну дошку, правильно розкласти одяг й обережно ковзати праскою по тканині. Це вимагає певного рівня майстерності та уваги, щоб, бува, не спалити матеріал. Окрім цього, праска може бути громіздкою та займати багато простору у вашому домі.

Відпарювач

Відпарювачі стали дуже популярними, адже можуть швидко та ефективно розгладжувати зморшки. Ці портативні пристрої використовують гарячу пару для розслаблення волокон тканини, що змушує їх природним чином розпрямлятися. Відпарювачі особливо ефективні, коли йдеться про делікатні тканини. Зокрема, шовк, шифон або оксамит, які можуть пошкодитися під впливом прямого тепла.

Відпарювачі – чудовий вибір для людей з напруженим графіком, адже користуватися ними досить-таки просто. Не потрібно встановлювати спеціальної дошки або возитися зі шнурами. Ручна конструкція надає пристрою легку маневровість, що робить її ідеальною для подорожей або швидкого використання. Відпарювачі також є універсальними, тому що їх можна використовувати для освіження одягу, усунення неприємних запахів і навіть для дезінфекції певних предметів. Однак варто зазначити, що відпарювачі можуть не надавати такого гарного ефекту, як праска. Особливо для одягу, який потребує точних складок або чітких комірців.

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