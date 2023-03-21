Весняне тепло і дощ: Прогноз погоди у Києві на 22 березня

UAportal підготував детальний прогноз погоди у Києві на 22 березня. Він зроблений відповідно до даних, наданих сайтом weather.com.

Мінімальна температура повітря очікується +7, а максимальна температура досягне +10 за відчуття +7. Швидкість вітру оцінюється у 2,5 м/с із північно-західного напрямку.

Рівень вологості прогнозується лише на рівні 69%. У Києві очікується щільна хмарність, яка принесе більш прохолодну температуру протягом більшої частини дня, можливі опади.

Час сходу сонця – 5:57 ранку, а час заходу сонця – 18:12 вечора. По можливості слід використовувати переваги світлої доби.

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