Всього дві склянки води допоможуть скинути вагу та зупинити старіння – дієтологи

Всього дві склянки чистої води вранці допоможуть скинути кілька кілограм та покращить самопочуття. Вода зранку прискорює метаболізм та очищає організм. В Тибеті вважається, що для продовження життя необхідно зранку одразу після сну випивати 2 склянки гарячої води.

Холодна вода забирає у організму сили на підігрів води у шлунку. Крім того, вона негативно впливає на слизову оболонку шлунку. Гаряча покращує кровообіг, роботу кишечника. Людям із захворювання ЖКТ вранці краще пити не гарячу, а воду кімнатної температури.

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Також, вчені стверджують, що гаряча вода не лише заповнює дефіцит рідини в організмі, а і розріджує кров, що знижує ризик утворення тромбозу. Крім того, вона швидко запускає метаболізм.

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Тим, хто прагне схуднути, гарячу воду необхідно пити не лише вранці, а і перед кожним прийомом їжі – тоді насичення прийде набагато швидше.

Ранкова вода має бути чиста, бажано фільтрована. Не кип‘ячена, температурою не вище 40 градусів. Пити воду потрібно маленькими ковтками, мінімум за півгодини до сніданку.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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