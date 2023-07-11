Забудьте про безлад у ваших кухонних шафах: 4 речі, які потрібно викинути

Чистота та організованість на кухні неабияк впливає на приготування їжі та внутрішній стан кухаря. Тож необхідно навести лад, аби перебування біля плити було приємнішим. UAportal розповів про чотири речі, які варто викинути, щоб впоратися з хаосом у кухонних шафах.

Прострочені продукти та спеції

Щоб звільнити кухонні шафки, вам спершу потрібно перевірити їх на наявність прострочених продуктів та спецій. Іноді ви можете забувати про харчі, які зберігаються глибоко в коморі. Витратьте час на те, щоб перебрати шафи та викинути все, термін придатності чого минув. Так ви не лише звільните цінний простір, але й точно будете використовувати свіжі інгредієнти для приготування страв.

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Розбитий або потрісканий посуд

Ці пошкоджені предмети не лише займають місце, але й становлять загрозу вашому здоров’ю. Тріснуті тарілки чи склянки можуть ще більше розбитися під час використання. Якщо ви позбудетеся цього, то звільните місце для нових, неушкоджених предметів, які покращать ваш комфорт та інтер’єр оселі.

Забута кухонна техніка

Кухонні прилади займають багато місця. Тому потрібно переглянути свою колекцію техніки та позбутися того, чого ви не використовуєте. Пожертвуйте або передайте їх туди, де вони більш необхідні. Якщо ви маєте декілька приладів, що виконують ту саму функцію, оберіть один, а решти позбудьтеся. Так ви очистите простір та залишите лише те, що вам, справді, потрібно.

Застарілі кулінарні книги та вирізки рецептів

У кухонних шафах часто зберігається колекція кулінарних книг і вирізок з рецептами. Знайдіть хвилинку, щоб переглянути записники та оцінити, якими з них ви дійсно користуєтесь. Якщо є книги, які ви не відкривали роками, або вирізки з рецептами, які вас більше не цікавлять; настав час від них позбутися. Цей крок не лише звільнить простір, але й надасть вам можливість приготувати те, чого ви давно не робили.

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