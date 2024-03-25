Зелені непрохані гості: способи виведення моху та лишайників з плодових дерев

Кожен, хто доглядає за садом, прагне до того, щоб його дерева були міцними та здоровими. Деякі види організмів, такі як мохи та лишайники, можуть негативно впливати на кору дерев, створюючи умови для розвитку захворювань та проникнення шкідників.

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Окрім того, вони можуть перешкоджати доступу дерев до життєво необхідних поживних речовин, зазначає "Дача. Сад та город". Це може призвести до поступового відмирання гілок. Відтак, для збереження здоров’я дерев, рекомендується використовувати певні засоби для їх захисту.

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Одним з таких є 5% розчин залізного купоросу. Для його приготування знадобиться 500 грамів цієї речовини, яку слід розвести у 10 літрах води. Обробіть цим складом стовбур та основні гілки, і через деякий час ви побачите, що лишайники зникли. Іноді доцільно зрізати декілька гілок для кращого доступу світла та повітря до стовбура.

Ще один спосіб боротьби з лишайниками та мохом - це використання суміші солі, золи та господарського мила. Візьміть 1 кілограм солі, 2 кілограми деревного попелу та два шматки мила, розчиніть у 10 літрах води та доведіть до кипіння. Після охолодження розчину, нанесіть його на стовбур та гілки дерева.

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