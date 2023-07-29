Зомбі-апокаліпсис наступає: найкраща підбірка фільмів, в яких потрібно вижити під час навали мерців

UAportal підготував захоплюючий звіт про моторошний жанр, який роками тримає кіноманів у напрузі. Мова йде про фільми, які розповідають про виживання та втечу від зомбі.

"Нацистський повелитель"

Рейтинг IMDB: 6.6

Жанр: зомбі, війна, бойовик

Країна виробництва: США

Тривалість: 1 година 50 хвилин

Рік виробництва: 2018

Головний продюсер: Paramount Pictures

Під час Другої світової війни група американських десантників отримує завдання виконати небезпечну місію в тилу ворога напередодні Дня "Д". Їхнє завдання – знищити радіовежу, розташовану на церкві в маленькому французькому селі. Однак, прибувши до села, вони дізнаються про жахливі нацистські експерименти, які випустили на волю смертоносну армію зомбі.

Відео дня

"Карго"

Рейтинг IMDB: 6.3

Жанр: зомбі, драма, трилер

Країна виробництва: Австралія

Тривалість: 1 година 45 хвилин

Рік виробництва: 2017

Головний продюсер: Causeway Films

Під час спалаху зомбі в Австралії батько на ім'я Енді намагається знайти безпечний притулок для своєї маленької доньки Розі. Після того, як його дружину вкусив зомбі, Енді має лише 48 годин до того, як його спіткає така ж доля. У відчайдушних перегонах з часом він вирушає в австралійську пустелю в пошуках того, хто подбає про Розі після його неминучого перетворення.

"Париж. Місто Зомбі"

Рейтинг IMDB: 6.0

Жанр: зомбі, жахи, драма

Країна виробництва: Франція

Тривалість: 1 година 33 хвилини

Рік виробництва: 2018

Головний продюсер: Haut et Court

Після бурхливої вечірки в паризькій квартирі Сем прокидається наступного ранку і бачить, що місто спустошене і переповнене зомбі. Замкнений у квартирі, він мусить пристосовуватися до нової реальності та шукати способи вижити в ізоляції. Коли дні перетворюються на тижні, а самотність підкрадається, Сем починає задаватися питанням, чи не залишився він єдиним вцілілим.

Читайте також: Три "Оскари", інновації та соціальні проблеми: Яке значення Том Круз надав кінематографу

"День мертвих: Родовід"

Рейтинг IMDB: 3.4

Жанр: зомбі, жахи, бойовик

Країна виробництва: Болгарія

Тривалість: 1 година 30 хвилин

Рік виробництва: 2018

Головний продюсер: Гектор Ернандес

У цьому переосмисленні класичного "Дня мертвих" Джорджа А. Ромеро студентка-медик на ім'я Зої бореться за виживання у світі, захопленому зомбі. Нежить еволюціонує, стає більш розумною та організованою, і Зої опиняється в центрі їхньої уваги завдяки своєму унікальному складу крові.

"Третя хвиля зомбі"

Рейтинг IMDB: 5.5

Жанр: зомбі, драма, фантастика

Країна виробництва: Ірландія

Тривалість: 1 година 35 хвилин

Рік виробництва: 2017

Головний продюсер: Tilted Pictures

Сенан, молодий чоловік, який колись був зомбі, намагається реінтегруватися в суспільство після одужання. Однак вилікувані стикаються з дискримінацією і страхом з боку незараженого населення, що призводить до напруженості й заворушень. Коли межа між вилікуваними й незараженими розмивається, Сенан розривається між своїм минулим бездумного вбивці й теперішньою боротьбою за прийняття і спокуту.

Нагадаємо, пропонуємо переглянути фільми про подорож у часі. Ми підготували добірку з 5 найкращих фільмів, знятих у 2017-2021 роках.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал !