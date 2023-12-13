5 ключових фактів про демократичні традиції України: Конституції Пилипа Орлика та УНР

UAportal підготував п'ять фактів, які демонструють давні традиції демократичних практик та прагнення України до забезпечення прав людей, їхньої участі та самоврядування. Дізнайтеся більше подробиць з історії власної країни.

1. Трипільське суспільство

На думку дослідників, трипільське суспільство в стародавній Україні було відоме своєю збалансованою та не ієрархічною структурою. Переговори та самоврядування відігравали невід'ємну роль в управлінні суспільством. На жаль, суспільство зіткнулося з розпадом через спроби централізації та обмеження влади.

2. Демократичні витоки

У розповідях візантійського історика Прокопія Кесарійського слов'яни та анти, яких вважають предками українців, описані як демократична спільнота. Вони приймали рішення колективно і вирішували справи за допомогою демократичних процесів, підкреслюючи важливість участі та спільного прийняття рішень.

3. Конституція Пилипа Орлика

Конституція Пилипа Орлика вважається першою конституцією в Європі, вона виступала за поділ влади і критикувала автократію. Вона окреслювала принципи демократичного врядування, демонструючи раннє прийняття демократичних ідеалів в Україні.

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4. Конституція УНР 1918 року

Конституція Української Народної Республіки 1918 року підкреслювала принцип народного суверенітету. Згідно з цією конституцією, вища влада в державі належала народу, а обов'язком країни був захист прав і добробуту народу.

5. Демократичне бачення під час Другої світової війни

Підпільний бюлетень Президії Української Головної Визвольної Ради, що діяв під час Другої світової війни, підкреслював важливість демократичної держави, яка служить своїм громадянам, а не править як деспотична структура. Вона мала на меті створити середовище, яке сприятиме повному вираженню та розвитку творчого потенціалу громадян.

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