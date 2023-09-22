5 корисних властивостей соди, про які ви могли не знати

Як ще можна використати соду

UAportal підготував цей матеріал, щоб розповісти про неочевидні, але корисні властивості харчової соди. Дотримуючись згаданих порад, можна максимально ефективно використовувати цей універсальний продукт.

Очищення поверхонь

Харчова сода – це універсальний засіб для чищення, який може ефективно видаляти плями і запахи з різних поверхонь. Наприклад, щоб очистити кухонну раковину, посипте соду на вологу губку і протріть нею забруднену поверхню. Для стійких плям зробіть пасту з соди та води і залиште її на деякий час перед тим, як почати очищення.

Натуральна зубна паста

Харчова сода може стати чудовою альтернативою комерційній зубній пасті, адже вона має природні відбілювальні властивості. Намочіть зубну щітку, занурте її в соду і почистіть зуби, як зазвичай. Однак важливо зазначити, що соду слід використовувати обережно і не замінювати нею звичайну зубну пасту назовсім.

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Полегшення сонячних опіків

Харчова сода може полегшити біль при сонячних опіках. Додайте чашку соди в прохолодну ванну і занурте обпечену частину тіла приблизно на 15 хвилин.

Лужні властивості соди допоможуть заспокоїти шкіру і зменшити запалення. Після цього акуратно витріть шкіру насухо і нанесіть зволожуючий крем.

Натуральний освіжувач повітря

Створіть натуральний освіжувач повітря з харчової соди, наповнивши нею невелику баночку і додавши кілька крапель улюбленої ефірної олії. Поставте баночку в будь-якій зоні будинку, яка потребує свіжості, наприклад, у ванній кімнаті або в шафі.

Видалення плям з одягу

Використовуйте харчову соду як попередню обробку для стійких плям на одязі. Зробіть пасту з соди та води і нанесіть її безпосередньо на пляму. Залиште на кілька хвилин перед тим, як випрати річ у звичайному режимі.

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