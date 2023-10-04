Альтернативні методи використання зубної пасти, про які ви могли не знати

Як ще можна використовувати зубну пасту

Чи знали ви, що зубна паста є універсальним засобом, який можна використовувати в найрізноманітніших цілях? UAportal розповів про 3 найпопулярніші способи, які точно спростять виконання ваших повсякденних справ.

Мийний засіб

Зубна паста містить м'які абразивні речовини, що допомагають видаляти плями та бруд з різних поверхонь. Нанесіть невелику кількість засобу на чисту ганчірку або губку й обережно потріть нею поверхню, яку хочете очистити. Потім ретельно все промийте водою, щоб досягнути блискучого результату.

Полегшення подразнення

Зубна паста містить ментол та інші охолоджувальні компоненти, які можуть заспокоїти свербіж і зменшити запалення. Нанесіть невелику кількість засобу безпосередньо на укуси й залиште її на кілька хвилин. Змийте все згодом. Проте пам'ятайте, що не можна наносити зубну пасту на відкриті рани або сильні опіки. Зрештою, у будь-якому випадку проконсультуйтеся про це з лікарем.

Усунення неприємного запаху

Якщо вам довелося мати справу з продуктами, що мають різкий запах, наприклад, часником або цибулею, то нанесіть невелику кількість зубної пасти на руки й потріть їх одна об одну. Змийте засіб водою, щоб позбавитись від неприємного смороду.

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