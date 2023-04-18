Оцет та лимонна кислота: дієві методи очищення нагару з каструлі

Перед тим, як чистити каструлю треба визначити, з якого матеріалу вона зроблена – кислоту не використовують для емалі, сіль – для нержавійки, соду – для алюмінію.

UaPortal зібрав дієві та дешеві засоби очищення каструль.

Сода та оцет

Чистити содою та оцтом можна будь – які каструлі, крім алюмінієвих без антипригарного покриття або емалі. Розведіть воду та 9% оцет у пропоції 1:1 і доведіть до кипіння, виключіть вогонь, додайте 2 ч.л соди, нанесіть на каструлю та залишіть на 20-30 хвилин.

Нагар розм’якшиться та легко відітреться.

Господарське мило

Підходить для дуже забруднених каструль. Візьміть велику каструлю з водою та покладіть в неї брудну. Поставте на вогонь та доведіть до кипіння. Натріть на тертці господарське мило та підготуйте 1 стакан силікатного клею та ⅓ упаковки соди. Все це додайте у киплячу воду. Час кип‘ятіння – до години, в залежності від забруднень. Виключіть каструлю, дочекайтесь остигання, вимийте під водою.

Сіль

Добре очищає казани, чавунні каструлі та емальовані посудини.

Очищення ззовні:

Насипте ⅓ пачки солі на дно каструлі та добре потріть паперовим рушником, змоченими в рідині для миття посуду. Ополосніть каструлю під водою.

Очищення всередині:

Розчин солі (на 1л. води 5-6 ст. л солі) прокип'ятіть протягом 30-40 хвилин.

Оцет

Пам‘ятайте, що оцет не підходить для емальованих каструль.

Отже, для очищення візьміть 9% оцет, добре змочіть ним ганчірку, обмотайте каструлю та почекайте 2-3 години. Потім вимийте каструлю. Краще працювати в масці, якщо ви алергік.

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Лимонна кислота

Пам‘ятайте, лимонна кислота на підходить для емальованих виробів.

Закип'ятіть воду в каструлі та додайте до неї 2 ст. л лимонної кислоти;

Кип'ятіть розчин 15-20 хвилин. Потім вимийте каструлю під водою.

Нагадаємо, ми вже писали про те, як смажити, щоб потім не довелось мити поверхні.

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