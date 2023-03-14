Більше весни: Детальний прогноз погоди у Києві на 15 березня

UAportal підготував детальний прогноз погоди у Києві на 15 березня. Згідно з даними, наданими сайтом weather.com, мінімальна температура +3, а максимальна +12 при відчутті +5.

Швидкість вітру становить 6,6 м/с, NW, рівень вологості – 59%. Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непохитною, то в цей день погода буде похмурою.

Також є ймовірність злив у другій половині дня, тому краще підготуватись відповідним чином. Швидкість вітру залишиться стабільною протягом усього дня, що може зробити заняття на свіжому повітрі неприємними, якщо не одягнутися відповідним чином.

Час сходу сонця – 6:12 ранку, а заходу – 18:01 вечора, тому обов'язково скористайтеся перевагами світлого часу доби. Якщо можливо, плануйте заходи на відкритому повітрі на початку дня, коли температура вища.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!