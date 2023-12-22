Був звільнений щонайменше 10 разів: П'ять фактів про Педро Паскаля

Педро Паскаль, відомий своїми виступами в кіно і на телебаченні, здобув величезну популярність завдяки ролям у "Грі престолів". Однак, перш ніж його акторська кар'єра злетіла вгору, Паскаль пройшов цікаву подорож, сповнену унікального досвіду. UAportal заглибився в деякі маловідомі факти про цього талановитого актора.

Десять звільнень

На початку своєї акторської кар'єри Паскаль працював офіціантом, щоб звести кінці з кінцями. Однак він відкрито зізнається, що ця робота була не найкращою.

"Я б сказав, що я не був хорошим офіціантом. Якщо ти мені подобався, то подобався. Якщо не подобався, то не подобався. І це не обов'язково добре поєднувалося з великою кількістю клієнтів. Мене часто звільняли, можливо, близько 10 разів", – зізнався він.

Прихований талант до плавання

Під час сесії "Запитай мене про що завгодно" на Reddit зі своїми шанувальниками Паскаль розповів, що в дитинстві він був професійним плавцем.

У віці 11 років він навіть брав участь у чемпіонаті штату Техас. Хоча зрештою він обрав акторську кар'єру, Паскаль і досі не втрачає інтересу до плавання.

Раннє знайомство з Диво-жінкою

До своєї помітної ролі лиходія у фільмі "Диво-жінка 1984" Паскаль вже мав відношення до цієї франшизи. У 2011 році він отримав роль другого плану Еда Інделікато, детектива поліції, який служить зв'язковим між Діаною Принсі поліцією Лос-Анджелеса, в телевізійному пілотному проєкті Девіда Келлі "Диво-жінка".

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Вплив Ніколаса Кейджа

Говорячи про свій найбільший вплив як актора, Паскаль постійно згадує Ніколаса Кейджа. Висловлюючи своє захоплення, Паскаль одного разу заявив: "Я його найбільший фанат".

Він згадує про своє дитинство і про те, який вплив на нього справила гра Кейджа, адже його сім'я часто ходила в кіно. Сюрреалістичний досвід роботи разом з Кейджем у фільмі "Нестерпна тяжкість величезного таланту" у 2020 році ще більше зміцнив захоплення Паскаля відомим актором.

Романтичні плітки

Поки Паскаль ділив екран з Леною Хіді у "Грі престолів", ходили чутки про потенційні романтичні стосунки між двома акторами. Хоча ні Паскаль, ні Хіді не говорили про це прямо, їх часто бачили разом на публіці, де вони тепло обіймалися.

Актор високо відгукувався про Хіді, вважаючи її однією з найулюбленіших людей і заявляючи: "Кожен, хто вступає з нею в контакт, миттєво закохується".

Нагадаємо, серед зірок є й ті, хто може не тільки талановито втілити на екрані будь-який образ, але ще й відмовляються від послуг каскадерів, воліючи все робити самостійно.

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