Чим можна замінити звичайне борошно на кухні: кулінарні лайфхаки

UAportal пропонує ознайомитись з перевагами цільнозернового, безглютенового борошна, а також борошна з насіння над звичайним, щоб страви були кориснішими і смачнішими.

Зокрема:

Цільнозернове борошно

Цільнозернове борошно є поживною альтернативою звичайному пшеничному борошну. Воно містить усі можливі види зерна, включно з висівками. Також воно багате на мінерали та вітаміни, які забезпечують організм важливими мікроелементами.

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Безглютенове борошно

Для людей з чутливістю до глютену або целіакією, безглютенове борошно є чудовою альтернативою пшеничному борошну. Ці борошна зазвичай виготовляються з комбінації таких видів борошна, як рисового, тапіоки та картопляного крохмалю.

Борошно з горіхів і насіння

Горіхове та насіннєве борошно, таке як мигдальне, кокосове та лляне, надає випічці унікального смаку та текстури, а також знижують рівень холестерину. Ці альтернативні види борошна не містять глютену і можуть додати випічці насиченого горіхового смаку.

Нагадаємо, ми надали поради щодо заміни шкідливого цукру більш здоровими альтернативами. Включивши ці варіанти у свій раціон, можна насолоджуватися солодким, одночасно роблячи кроки до здорового способу життя.

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