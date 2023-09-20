Чим відмити іржу в унітазі в домашніх умовах: дієві поради

UAportal підготував цей матеріал, щоб допомогти людям вирішити поширену проблему іржі в унітазі. Дотримуючись наданих порад, можна ефективно очистити плями іржі та підтримувати унітаз в чистоті.

Скористайтесь оцтом та харчовою содою

Почніть з того, що налийте чашку оцту в унітаз і залиште його на кілька хвилин. Після цього розсипте соду по внутрішній частині унітазу і почистіть його йоржиком. Суміш оцту та соди допоможе розчинити іржу та видалити забруднення.

Після очищення змийте суміш. Повторюйте процес за необхідності до тих пір, поки іржа не зникне остаточно.

Спробуйте лимонний сік та сіль

Вичавіть сік лимона в унітаз і посипте іржаві плями сіллю. Залиште на кілька хвилин, щоб кислота, яка міститься в лимонному соку, роз'їла іржу.

Згодом потріть плями йоржиком для унітазу, доки вони не зникнуть. Змийте унітаз, щоб змити всі рештки забруднень.

Придбайте спеціальний засіб

На ринку доступні різні засоби для видалення іржі, спеціально створені для туалетів. Дотримуйтесь інструкцій на упаковці для досягнення найкращих результатів.

Не забувайте вдягати рукавички та добре провітрювати приміщення під час використання хімічних засобів для чищення. Після застосування засобу для видалення іржі почистіть плями йоржиком для унітазу та змийте його, щоб змити всі рештки.

Підтримуйте чистоту унітазу регулярно

Щоб запобігти утворенню іржі, слідкуйте за тим, щоб ваш унітаз був чистим і сухим. Регулярно чистіть унітаз м'яким миючим засобом або оцтом, щоб видалити мінеральні нашарування або плями, які можуть призвести до появи іржі. Крім того, уникайте використання агресивних хімічних миючих засобів або надто абразивних щіток, які можуть завдати шкоди поверхні унітазу і зробити її більш схильною до іржі.

Проконсультуйтесь з сантехніком

Якщо ви спробували різні методи очищення іржі в унітазі, але плями не зникають, можливо, настав час подумати про заміну унітазу. З часом іржа може роз'їсти поверхню унітазу, що ускладнить видалення плям. Зверніться до професійного сантехніка, щоб він оцінив стан вашого унітазу і визначив, чи потрібна його заміна.