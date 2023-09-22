Що буде, якщо чорний кіт перебіжить дорогу: пояснення народного забобону

Здавна вважали, що зустріч з чорною кішкою, яка перебігла дорогу, може принести неприємності та нещастя. Однак справжні наслідки цієї зустрічі можуть залежати від того, в якому напрямку рухається кішка. Багато хто з нас все ще змінює маршрут, коли зустрічає на дорозі чорного кота. UAportal підготував матеріал, який допоможе розібратися в цій прикметі.

За народним повір'ям, якщо чорний кіт перебігає дорогу справа наліво, це означає, що смуга невдач закінчилася. З іншого боку, якщо чорна кішка перебігає дорогу зліва направо, вважається, що це принесе дрібні випробування і неприємності.

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Існують й інші прикмети, пов'язані із зустріччю з чорними котами. Наприклад, якщо тварина кидається під ноги, це служить попередженням про небезпеку, що насувається, і спонукає людину вибрати альтернативний шлях.

Можна зробити певні дії, щоб відвернути потенційні нещастя після зустрічі з чорною кішкою. Ці ритуали включають в себе спльовування тричі через ліве плече, взявшись за ґудзик та пройти через місце, де кішка перейшла дорогу. Інша практика передбачає зупинитися і перекрутити капелюх, або, якщо його немає, зав'язати хустку на голову.

Вважається, що ходьба задом наперед по тій частині дороги, яку перебіг кіт, збиває з пантелику злі сили. Схрещення середнього і вказівного пальців, спочатку на лівій руці, а потім на правій, також приносить захист. Якщо чорна кішка перебігає дорогу перед автомобілем, рекомендується намалювати хрест у верхньому правому куті всіх вікон.

Нагадаємо, 1 березня, у перший день весни, відзначають міжнародний день котів.

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