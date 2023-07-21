Що робити, якщо одяг змінив колір після прання: дієві поради, які врятують ваші речі

Що робити, якщо річ забарвилася після прання

Так важко викидати улюблений або практично новий одяг через невдале прання. UAportal порекомендував, що робити, якщо ваші речі змінили колір в пральній машинці.

Дійте швидко та обробляйте пляму негайно

Спочатку промийте забруднену ділянку холодною водою, аби запобігти просочуванню плями. Не використовуйте гарячу воду, оскільки вона може ще більше проникнути в матеріал. Акуратно промокніть бруд чистою тканиною або паперовим рушником, щоб видалити надлишки суміші.

Потім обробіть ушкоджену ділянку відповідним мийним засобом для виведення забруднень. Обов'язково дотримуйтесь інструкцій та протестуйте його на невеликій непомітній ділянці матеріалу. Зачекайте кілька хвилин, щоб засіб проник в тканину.

Використовуйте натуральні засоби

Якщо ви віддаєте перевагу натуральним засобам або не маєте під рукою побутової хімії, спробуйте перевірені методи. Наприклад, змішайте білий оцет, із водою й нанесіть суміш на забруднену ділянку. Потім обережно потріть її чистою ганчіркою.

Харчова сода – ще один універсальний засіб, який допоможе вивести стійкі плями. Зробіть пасту, змішавши соду з водою та нанесіть її на пляму. Залишіть на кілька хвилин, а потім ретельно змийте.

Щоб позбутися певних типів плям, ви можете використовувати лимонний сік, перекис водню й навіть зубну пасту.

Зверніться за професійною допомогою

Якщо, попри ваші зусилля, забруднення не зникає, можливо, настав час звернутися по допомогу. Професійні хімчистки мають спеціалізоване обладнання, а також знання, що допоможуть вам впоратися з проблемою.

Віднесіть необхідну річ до авторитетної хімчистки та повідомте про характер плями й попередні спроби її виведення. Фахівці зможуть оцінити тканину та застосувати відповідні методи, щоб вивести пляму, не пошкодивши одягу.

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