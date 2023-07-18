Що робити, коли втратив паспорт за кордоном: вичерпна інструкція, яка допоможе вам повернутися додому

Втратили паспорт під час подорожі за кордон? Ось що робити

Якщо ви втратили паспорт під час подорожі за кордоном, UAportal підготував вичерпну інструкцію, яка допоможе вам зорієнтуватися в процесі його заміни та забезпечити безпечне повернення додому.

Повідомте про втрату місцевим органам влади

Відвідайте найближчий поліцейський відділок або консульство та надайте їм всю необхідну інформацію, наприклад, місце та обставини втрати. Вони порадять вам, як діяти далі, й допоможуть отримати необхідні документи для продовження подорожі.

Зверніться до посольства або консульства вашої країни

Вони допомагають громадянам у таких складних ситуаціях, як ця. Повідомте їх про втрату паспорта та надайте будь-яку додаткову інформацію, яку вони вимагатимуть. Вони підкажуть, які вам кроки потрібно зробити, і нададуть необхідну підтримку протягом усього процесу отримання нового паспорта.

Подайте заяву на отримання нового паспорта

Після того, як ви повідомили про втрату і зв'язалися з посольством або консульством, вам потрібно буде подати заяву на отримання нового паспорта. Вони нададуть вам необхідні форми й проведуть вас через процес подачі заяви. Точно заповніть заяву та надайте всі необхідні документи, такі як посвідчення особи та фотографії паспортного розміру. Будьте готові сплатити відповідні збори за новий паспорт.

Отримайте терміновий проїзний документ

У певних ситуаціях, коли отримання нового паспорта може зайняти певний час, ваше посольство або консульство може видати терміновий проїзний документ. Цей документ дозволить вам повернутися до рідної країни або продовжувати подорожувати, поки ви не отримаєте постійний паспорт на заміну. Однак майте на увазі, що терміновий проїзний документ може мати обмежений термін дії й може не бути прийнятий в усіх країнах, тому заздалегідь перевірте вимоги до в'їзду в країну призначення.

Захистіть свої проїзні документи

Щоб уникнути подальших ускладнень і забезпечити безперешкодну подорож, вживайте активних заходів для захисту своїх проїзних документів. Зробіть копії свого паспорта, візи та інших документів, що посвідчують особу, перед поїздкою. Зберігайте ці копії окремо від оригіналів документів і тримайте їх у легкодоступному місці. Крім того, подумайте про використання цифрових копій, які надійно зберігаються в захищеному паролем хмарному сховищі, або надішліть їх собі електронною поштою, щоб у разі потреби їх можна було легко знайти.

Раніше ми розповідали, за яких умов неповнолітні діти мають право на перетин державного кордону. Також ми надали список для цього документів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!