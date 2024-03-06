Що сталося з німцем, який зробив 217 ін’єкцій від COVID-19: дослідження вчених

В Німеччині чоловік зробив собі 217 вакцинацій проти Covid-19 і не відчув жодних негативних наслідків, а також не захворів на вірус.Цей 62-річний мешканець Магдебурга пояснив, що отримав таку кількість вакцинації з "особистих причин".

Вчені з Університету Ерланген-Нюрнберг довідалися про цього "рекордсмена" з газетної статті та вирішили зв'язатися ним, щоб дослідити реакцію його тіла на багаторазове щеплення. Про це пише The Guardian.

"Ми зв'язалися з ним і запропонували пройти різні тести в Ерлангені. Чоловік був зацікавлений в обстеженні", – розповів доктор Кіліан Шобер.

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Група науковців повідомила, що підтвердила 134 випадки вакцинації, які включали в себе вісім різних препаратів. Вони аналізували попередні результати крові чоловіка, а також перевірили його кров після наступних вакцин.

"Той факт, що, попри екстраординарну гіпервакцинацію, не виникло жодних помітних побічних ефектів, вказує на те, що препарати мають хороший ступінь переносимості", – заявив Шобер.

Науковці встановили, що його імунітет працював без збоїв.

Згідно з даними команди, деякі імунні клітини та антитіла, які борються з вірусом, що спричиняє Covid-19 (Sars-CoV-2), мали значно вищі показники, ніж у людей, які отримали лише три вакцини.

"Загалом ми не виявили жодних ознак ослаблення імунної відповіді, радше навпаки", – повідомила одна з провідних авторів дослідження Катаріна Кохер.

Раніше ми писали про те, кому слід щепитися проти COVID-19.

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