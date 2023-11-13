Дії, яких варто уникати перед поїздкою: ви здивуєтесь

Готуючись до подорожі, важливо враховувати різні фактори, які можуть вплинути на поїздку. Рекомендується пам'ятати про певні дії, яких слід уникати перед тим, як вирушати в подорож, щоб запобігти потенційним неприємностям і забезпечити спокійну мандрівку.

Протягом всієї історії мудрі люди використовували народні прикмети як орієнтири для сприятливого від'їзду. UAportal розповість про них.

Не мийте голову

Одна з відомих прикмет радить не мити голову перед від'їздом. Дотримання цього повір'я зосереджується на підтримці захисту від темних сил. Рекомендується мити голову за день до подорожі або після прибуття до місця призначення.

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Переступайте поріг з правої ноги

Також вважається, що потрібно заходити в нове приміщення з правої ноги. Наші предки пов'язували ліву сторону тіла з нечистою силою та негативними подіями, а праву – з доброю енергією та світлом. Тому не забувайте починати подорожі, переступаючи поріг правою ногою.

Уникайте шиття

Мабуть, одна з найважливіших речей, якої слід уникати - це шиття або ремонт одягу перед подорожжю. За давніми повір'ями, це може накликати нещастя, що призведе до хвороб, сварок та фінансових труднощів.

Нагадаємо, ми вже писали, що потрібно для подорожей.

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