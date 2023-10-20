Елайнери чи брекети: що краще для ортодонтичного лікування

Елайнери та брекети – це ортодонтичні методи лікування, які використовуються для виправлення неправильного прикусу. У цій статті UAportal розглянув ключові відмінності між ними, щоб з'ясувати, який варіант є кращим для досягнення омріяної посмішки.

Комфортність

Брекети – це незнімний стоматологічний апарат, тоді як елайнери – це знімні капи. Це означає, що елайнери – більш непомітний і комфортний варіант, без дротів, які можуть подразнювати ротову порожнину. Вони також дозволяють легше підтримувати гігієну порожнини рота, оскільки їх можна знімати для чищення щіткою та зубною ниткою.

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Ефективність лікування

Що стосується ефективності лікування, то брекети, як правило, більше підходять для складних стоматологічних проблем, таких як серйозні проблеми з прикусом. Елайнери, з іншого боку, краще підходять для легких і помірних стоматологічних проблем, таких як скупченість зубів або невеликі проміжки між зубами.

Тривалість лікування

Тривалість лікування – ще один фактор, який слід враховувати. Брекети зазвичай носять від одного до трьох років, залежно від тяжкості випадку. Елайнери, з іншого боку, мають менший термін носіння – від шести до вісімнадцяти місяців.

Вартість

Вартість також є важливим фактором. Брекети є більш доступним варіантом, в той час, як елайнери, як правило, дорожчі через вищі витрати на виробництво.

Нагадаємо, сучасна стоматологія може зробити справжню голлівудську посмішку. Ми зібрали для вас корисну інформацію щодо відбілювання зубів, переваги та недоліки цієї процедури.

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