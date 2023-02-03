Ще одна країна відмовляється постачати боєприпаси в Україну

Українська криза набула несподіваного повороту: президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва відхилив прохання Німеччини надіслати до країни боєприпаси, щоб допомогти Києву у боротьбі з російською агресією. Глава держави дав зрозуміти, що Бразилія не зацікавлена в передачі боєприпасів, які будуть використані для війни, і не бажає брати в ній участь навіть опосередковано.

Лула да Сілва раніше вже висловлював критику на адресу президента України Володимира Зеленського та його дій під час тривалого конфлікту. Крім того, він хоче представити себе як неупередженого посередника та лідера, а не стати на бік Сполучених Штатів чи Європейського Союзу. Інші країни також погодилися не надсилати зброю, наприклад, Австрія та Угорщина, які вважають, що подальша ескалація може призвести до війни на європейській землі.

Луїс Інасіо Лула да Сілва

Це бразильський державний діяч, який обіймав посаду президента Бразилії у 2003-2011 роках, ставши одним з найпопулярніших лідерів в історії країни, значною мірою завдяки своїй соціальній політиці, спрямованій на подолання бідності, а також сприянню економічному зростанню за рахунок інновацій та інвестицій в інфраструктуру під час свого перебування на посаді.