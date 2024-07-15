Ці повербанки ніколи не підведуть: топ-3 надійніших

Відключення електрики стають в Україні все частішими. В таких умовах повербанк стає незамінним другом для ваших гаджетів.

Сьогодні ми розповімо про 3 кращих повербанки різних цінових категорій, які поєднують в собі високу якість, надійність та вигідну ціну. Рейтинг надійних гаджетів склав "NV Техно".

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1. Xiaomi Mi Power Bank 20000 мАг 22,5 Вт (899 грн)

Mi Power Bank. Джерело: Xiaomi Mi Power Bank. Джерело: Xiaomi

Цей недорогий повербанк вражає своїми характеристиками. Він має місткість 20000 мАг, що дозволяє кілька разів зарядити смартфон. Потужність зарядки 22,5 Вт, завдяки якій можна заряджати не лише смартфони та планшети, але й ноутбуки. Два порти USB-A та один USB-C для одночасного заряджання трьох пристроїв. Режим малопотужної зарядки для дрібних гаджетів.

Цей повербанк стане чудовим вибором для тих, хто шукає доступний та якісний варіант для зарядки смартфонів, планшетів та інших дрібних пристроїв.

2. Baseus Elf 20000 мАг 65 Вт (1999 грн)

Baseus Elf. Джерело: Baseus Baseus Elf. Джерело: Baseus

Цей повербанк від Baseus пропонує компроміс між ціною та характеристиками:

Місткість 20000 мАг.

Потужність зарядки 65 Вт, що дозволяє швидко заряджати ноутбуки.

Два USB-A, два USB-C (один з вбудованим кабелем), підтримка швидкого заряджання для смартфонів та Power Delivery для ноутбуків.

Зручний дисплей.

Baseus Elf стане чудовим вибором для тих, хто шукає універсальний повербанк для зарядки смартфонів, планшетів, ноутбуків та інших гаджетів.

3. Promate PowerMine-130W 38000 мАг 100 Вт (4499 грн)

Promate PowerMine-130W. Джерело: Promate Promate PowerMine-130W. Джерело: Promate

Цей потужний повербанк від Promate підійде для найвибагливіших користувачів:

Місткість 38000 мАг, що робить його одним з найємніших на ринку.

Сукупна потужність зарядки 130 Вт, з яких 100 Вт можна отримати по одному з портів USB-C.

Три порти: USB-A (22,5 Вт), USB-C (24 Вт) та USB-C (100 Вт з Power Delivery).

Швидке заряджання самого повербанка за 2 години.

Promate PowerMine-130W стане чудовим вибором для тих, хто шукає максимально потужний та ємний повербанк для зарядки будь-яких гаджетів, включаючи ноутбуки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як змінилися ціни на зарядні станції в Україні і чи є взагалі в наявності.

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