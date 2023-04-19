Гетьманський борщ за рецептом Євгена Клопотенка

Українська кухня у всіх асоціюється з борщем. Це дещо несправедливо, адже вона багатогранна і не замикається лише на цій страві. Але без борщу дійсно складно уявити наше існування. Пропонуємо вам приготувати гетьманський борщ від Євгена Клопотенка.

Його зазвичай готують зі свинячими ребрами та додають буряк, цибулю, моркву, квасолю та картоплю. Неочікуваний інгредієнт у цій страві – баклажан, який надає їй особливу ізюминку.

ІНГРЕДІЄНТИ

– 300 г свинини (ребра)

– 1 буряк (середнього розміру)

– 1 цибуля (середнього розміру)

– 1 морква (велика)

– 2 шт. картоплі (середнього розміру)

– 100 г квасолі

– 150 г баклажана

– 150 г капусти

– 2 ст. л. томатної пасти

– 1 ст. л. цукру

– 2 лаврові листки

– 2 зубчики часнику

– 2 л води

– 2 ст. л. соняшникової олії

– чорний перець (горошком) до смаку

– сіль і перець до смаку

Буряк запечіть у духовці 1,5 години, охолодіть та поріжте соломкою. Квасолю замочіть у воді на годину. Якщо у вас молода квасоля – замочувати не потрібно.

Очистіть ребра від сухожиль та плівок, помийте, посоліть. Запечіть у духовці при 180 градусах з лавровим листом, часником та перцем горошком 20 хвилин. Охолодіть м‘ясо та поріжте.

Моркву натріть, цибулю та баклажан поріжте.

На сковороді обсмажте цибулю та моркву 2 – 3 хвилини, додайте баклажан та буряк, тушкуйте 2 хвилини. Додайте томатну пасту та цукор і тушкуйте ще 2 хвилини.

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Почистіть картоплю та поріжте невеликими кубиками. Налийте воду у каструлю, киньте туди м‘ясо та картоплю, доведіть до кипіння. Зменшіть вогонь та варіть 5 хв.

Нашинкуйте капусту та додайте до каструлі, варіть 15 хвилин. Потім додайте піджарку та варіть ще 5 – 7 хвилин. Додайте спеції, сіль, перець та часник.

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