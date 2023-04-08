Готуйтеся плакати: Найкращі мелодраматичні фільми 2016-21 років

Емоційно насичені та змушують задуматися фільми можуть стати чудовим порятунком від повсякденності. UAportal підготував список обов'язкових для перегляду мелодрам, знятих у період з 2016 по 2021 рік. Фільми з різних країн і кожен з них має унікальний сюжет, але вони мають одну спільну рису – вони торкнуться серця кожного глядача

Зірка народилася

Рейтинг IMDB: 7.6/10

Жанр: Мелодрама, Романтика, Музика

Країна: США; Тривалість: 2год 16хв; Рік: 2018

Продюсер: Бредлі Купер

"Зірка народилася" – романтичний мюзикл, в якому розповідається історія Джексона Мейна, відомого музиканта, який закохується в артистку-початківця Еллі.

Відкривши неймовірний талант дівчини, Джексон допомагає їй досягти успіху в музичній індустрії. Однак у міру зростання слави Еллі особиста боротьба Джексона із залежністю починає позначатися на їхніх стосунках.

Маленькі жінки

Рейтинг IMDB: 7.8/10

Жанр: Мелодрама, Романтика, Драма

Країна: США; Тривалість: 2год 15хв; Рік: 2019

Продюсер: Емі Паскаль, Деніз Ді Нові, Робін Суїкорд

"Маленькі жінки" – це драма, яка розповідає про життя чотирьох сестер, які проходять свій шлях через любов, втрати та дорослішання в період після Громадянської війни у США.

Джо Марч, друга за старшинством сестра, мріє стати письменницею та кинути виклик громадським нормам. У міру того, як кожна з сестер стикається зі своїми власними випробуваннями і бідами, вони дізнаються про справжню цінність сім'ї і тих зв'язків, які тримають їх разом.

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Шлюбна історія

Рейтинг IMDB: 8/10

Жанр: Мелодрама, Романтика, Драма

Країна: США; Тривалість: 2год 17хв; Рік: 2019

Продюсер: Девід Гейман

"Шлюбна історія" – це несамовита драма, яка розповідає про розпад шлюбу між театральним режисером та його дружиною-актрисою, коли вони проходять через хворобливе розлучення.

Чарлі та Ніколь – глибоко закохана пара, але в міру того, як їхній шлюб починає розпадатися, вони намагаються примиритися зі своїми почуттями і з тим, як розставання вплине на їхнього маленького сина.

Кафе "Блакитна сойка"

Рейтинг IMDB: 7.3/10

Жанр: Мелодрама, Романтика, Драма

Країна: США; Тривалість: 1год 20хв; Рік: 2016

Продюсер: Мел Еслін, Олександр Леманн

Фільм "Кафе "Блакитна сойка" – це чорно-біла інді-драма, яка розповідає історію двох колишніх шкільних коханих, які возз'єднуються через 20 років.

Поєднавшись, Джим і Аманда згадують своє минуле і примиряються з реальністю свого сьогодення. У своїх розмовах вони досліджують кохання, яке колись було, і вибір, який привів їх на різні шляхи.

Манчестер біля моря

Рейтинг IMDB: 7.8/10

Жанр: Мелодрама, Драма

Країна: США; Тривалість: 2год 17хв; Рік: 2016

Продюсер: Метт Деймон, Кімберлі Стюард, Кріс Мур, Лорен Бек

"Манчестер біля моря" - це драма, що досліджує складності горя та втрати. Фільм розповідає історію Лі Чандлера, прибирача, який змушений повернутися до рідного міста після смерті брата і має подбати про свого племінника.

Намагаючись упоратися зі своїми особистими демонами, Лі змушений зіткнутися з трагедіями свого минулого і змиритися зі своїми новими обов'язками.

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