Холодний вітер принесе сніг: детальний прогноз погоди у Києві на 3 березня

UAportal підготував детальний прогноз погоди у Києві на 3 березня за даними сайту weather.com. У цей день температура повітря коливатиметься від -1 °C до +4 °C з відчуттям -3 °C.

Причиною такої різниці буде північно-західний вітер, що дме зі швидкістю 5,7 м/с. Також очікується рівень вологості 62%.

Протягом дня слід очікувати густу хмарність, яка може принести легкі снігові пластівці. Незважаючи на помірний температурний діапазон, важливо одягатися відповідним чином, враховуючи нижчу температуру та холодний вітер.

Схід сонця очікується о 7:30 ранку, а захід сонця – близько 18:00 вечора.

Загалом, 3 березня у Києві буде помірна температура, але будьте готові до прохолодного вітру та невеликого снігу протягом дня. Виходячи на вулицю, не забудьте одягнутися відповідно до цих умов!

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