Цікаві факті про Кіану Рівза: що про нього відомо

UAportal підготував маловідомі факти про життя Кіану Рівза, які сприяють формуванню його унікальної особистості. Відомий своєю добротою та щирою натурою, він проклав чіткий шлях в індустрії розваг, зачаровуючи глядачів по всьому світу.

Рано покинув школу

У віці 17 років Кіану Рівз прийняв рішення кинути школу. Він відкрито визнав свою боротьбу з дислексією, яка вплинула на його здібності до читання і часто призводила до неприємностей і відсторонень від занять у шкільні роки.

Безстрашний каскадер

Відомий своєю відданістю до достовірності, Кіану Рівз виконує власні трюки у фільмах. Ця практика почалася під час його роботи над такими фільмами, як "Швидкість" і стрічка "Матриця".

Участь у франшизі "Матриця" розпалила його пристрасть до бойових мистецтв. Фактично, під час зйомок фільму "Матриця: Воскресіння" він безстрашно стрибав з будівлі приблизно 19 або 20 разів, щоб забезпечити ідеальне виконання трюку.

Багатомовність

Кіану Рівз вільно володіє кількома мовами. Йому комфортно спілкуватися як англійською, так і французькою.

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Його знання французької мови розвинулися в шкільні роки, оскільки Канада визнає англійську та французьку офіційними мовами.

Пристрасть до мотоциклів

Актор, відомий своєю роллю в стрічці "Джон Вік", плекає глибоку любов до мотоциклів. Цікаво, що він навчився їздити наприкінці 80-х, коли жінка в Мюнхені навчила його мистецтву керування цим видом транспорту.

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