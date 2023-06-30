Як швидко та легко позбутися шерсті домашніх улюбленців: п'ять ефективних порад

Котяча або собача шерсть на дивані є найпоширенішою проблемою для власників домашніх тварин. Вона поступово накопичується, прилипаючи до оббивки, подушок. Ба більше, вона літає навіть у повітрі. Якщо у вас є пухнастий компаньйон, усієї шерсті позбутися неможливо. Однак UAportal підготував ефективні методи тимчасового розв’язання цієї проблеми.

Пилосос

Найпростіше та найефективніше видалити шерсть домашніх тварин з дивана за допомогою ручного пилососу. Окрім того, можна прикріпити спеціальну насадку до звичайного порохотягу, щоб не пошкодити тканини. Стандартні щітки можуть бути занадто грубими для тонких матеріалів дивана.

Спеціальні щітки

У зоомагазинах продаються спеціальні щітки для збирання шерсті тварин з оббивки. Виконуйте інструкції, що додаються до цих щіток, адже вони зазвичай ефективні лише за умови її дотримання.

Валики для ворсу та гумові рукавички

Валики з ворсом є універсальним інструментом для усунення шерсті з різних поверхонь: дивану, ковдри, постільні речі та одяг. Ви також можете придбати спеціальні гумові рукавички.

Волога губка

Ледь вологою губкою протріть диван і подушки в одному напрямку. Цей метод допомагає підняти шерсть та позбутися її з поверхні.

Очисний розчин

Щоб приготувати очисний розчин, додайте невелику кількість пом'якшувального засобу в пляшку з розпилювачем, наповнену чистою водою. Нанесіть розчин на меблі та протріть тканину невеликим рушником або сухою губкою. Цей метод не лише видаляє шерсть, а й очищає диван, забезпечуючи подвійну користь.

Раніше, UaPortal поділився порадами, як зробити спрей, який не дозволить пилу прилипати до поверхонь.

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