Як швидко та легко почистити варені яйця: дієві лайфхаки

Чищення варених яєць може бути довгим і неприємним завданням. UAportal розкаже про прості та ефективні методи, які допоможуть прискорити процес і отримати ідеально очищені яйця.

1. Щоб швидко почистити варене яйце, почніть з легкого постукування по твердій поверхні, щоб створити невеликі тріщини. Потім прокрутіть яйце між долонями, щоб ще більше послабити шкаралупу. Потримайте його під холодною водою і почніть чистити. Холодна вода допоможе швидко видалити шкаралупу і зробить процес легшим.

2. Злегка постукайте по дну яйця тильною стороною ложки, щоб утворилися тріщини. Знімайте шкаралупу великими шматками за допомогою ложки, доки яйце не буде повністю очищене.

3. Покладіть яйце на рушник і обережно катайте його долонею вперед-назад, злегка натискаючи, щоб розбити шкаралупу. Потім пальцями знімайте шкаралупу великими шматками.

4. Додайте дрібку солі в киплячу воду перед тим, як варити яйця. Це допоможе зруйнувати мембрану між шкаралупою і яйцем, що полегшить його чищення. Після того, як яйця зварилися, замініть гарячу воду на холодну і залиште яйця на кілька хвилин. Поєднання солі та холодної води полегшить процес чищення.

5. Готуйте яйця на пару, а не варіть їх, щоб полегшити процес чищення. Помістіть яйця в пароварку і готуйте близько 10 хвилин. Перекладіть яйця в миску з холодною водою і залиште на кілька хвилин. Пара і холодна вода допоможуть легко почистити яйця.

Нагадаємо, сіль допоможе безпечно зберігати яйця ще протягом кількох тижнів.

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