Як швидко та легко вимити мікрохвильову піч: три кухонні лайфхаки

Вам важко позбутися забруднень і залишків їжі в мікрохвильовці? UAportal підготував 3 прості, але дієві поради щодо швидкого очищення приладу.

Оцет і вода

Наповніть миску, яку можна використовувати в мікрохвильовій печі, оцтом і водою в рівних пропорціях. Поставте посудину в мікрохвильовку й нагрійте її на високій потужності протягом п'яти хвилин.

Пара, що утвориться від суміші, допоможе розмити прилиплу їжу або плями. Через 5 хвилин, обережно вийміть гарячу миску й протріть внутрішню поверхню мікрохвильовки вологою ганчіркою або губкою.

Лимон і вода

Розріжте лимон навпіл і вичавіть сік у миску, безпечну для мікрохвильової печі. Залийте в неї воду й поставте в мікрохвильову піч. Нагрівайте суміш на високій потужності протягом трьох хвилин, щоб утворилася пара. Коли час закінчиться, обережно вийміть тарілку й протріть внутрішню поверхню мікрохвильовки ганчіркою або губкою.

Харчова сода

Змішайте дві столові ложки харчової соди з чашкою води. Вилийте цю суміш у миску й поставте її в мікрохвильовку. Розігрійте на високій потужності протягом двох хвилин.

Сода утворить пастоподібну речовину, яка допоможе видалити стійкі плями й запахи. Потім обережно вийміть миску й протріть внутрішню поверхню мікрохвильовки вологою ганчіркою або губкою.

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