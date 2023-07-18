Як часто і за якої температури потрібно прати постіль: корисні поради

UAportal підготував корисну інструкцію про те, як ефективно прати постільну білизну з практичними порадами та рекомендаціями, які допоможуть заощадити час, гроші та зусилля.

Частота прання

Щоб підтримувати чистоту та гігієнічність постільної білизни, рекомендується прати її раз на тиждень. Регулярне прання допомагає усунути бруд, піт та відмерлі клітини шкіри, які накопичуються з часом.

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Дотримуючись щотижневої процедури прання, ви зможете забезпечити комфортне та свіже середовище для сну. Однак, якщо у вас є особливі проблеми, такі як алергія або надмірне потовиділення, подумайте про те, щоб частіше прати постільну білизну.

Рекомендації щодо температури

Коли справа доходить до прання постелі, температурний режим відіграє вирішальну роль. Загалом рекомендується використовувати теплу воду (близько 40 градусів). Тепла вода ефективно видаляє бруд та мікроби, не пошкоджуючи тканину. Вона також допомагає розчинити миючий засіб та посилити його очищувальну силу.

Однак, якщо ви маєте справу з плямами або сильно забрудненими простирадлами, вибирайте гарячу воду (близько 60 градусів). Гаряча вода забезпечує більш глибоке очищення та може ефективно видалити стійкі плями. Перед використанням цього температурного режиму переконайтеся, що тканина вашої постільної білизни витримує гарячу воду.

Для делікатних тканин, таких як шовк або льон, краще використовувати холодну воду. Холодна вода запобігає усадці, вицвітанню кольору та пошкодженню делікатних волокон. Щоб визначити відповідну температуру води, завжди звертайтеся до інструкцій на етикетці з догляду за постільною білизною.

Правильне сушіння та зберігання

Після прання дуже важливо правильно висушити постільну білизну. Використовуйте сушарку або розвішайте їх на відкритому повітрі, щоб забезпечити ретельне просушування перед зберіганням. Якщо ви використовуєте сушарку, виберіть щадний або низькотемпературний режим, щоб запобігти усадці або пошкодженню тканини.

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