Як декоративний бурʼян може знищити всі ваші рослини: способи боротьби з живоплотом

Берізка польова – це багаторічний бур'ян, який може стати постійною проблемою для садівників. Він буває двох видів: в'юнок живоплоту та в'юнок польовий. Завдяки швидкому росту, тонким переплетеним стеблам і великим білим трубчастим квітам, живопліт може швидко витіснити інші садові рослини, перешкоджаючи їх зростанню та навіть спричиняючи їх загибель. UaPortal розповів, як позбутися цього бур’яну.

Проблеми, які він спричиняє

Через довговічність і стійкість, берізка польова є складним бур'яном для викорінення. Живопліт, зокрема, створює значні труднощі через свою швидкість росту: коріння може виростати на метр за рік, а стебла – досягати кількох метрів у висоту. Кремово-біле коріння крихке й схильне до ламання, але навіть найменше стебло, залишене в землі, може прорости в нову рослину.

Нехімічні методи боротьби

Для тих, хто готовий почекати 12-18 місяців перед посадкою, найпростіший підхід до знищення багаторічних бур'янів передбачає покриття ґрунту матеріалом, що не пропускає сонячне проміння. Оскільки рослинам потрібне світло, щоб виробляти енергію, ці дії призведуть до їхньої загибелі. Можна використовувати спеціальну тканину для боротьби з бур'янами, чорний поліетилен або старий килим, переконавшись, що краї закріплені або закопані, щоб запобігти проникненню проміння.

На клумбах і бордюрах найефективнішим методом боротьби з цим неприємним бур'яном є ручне видалення коріння берізки. Найкраще це робити зимою або ранньою весною, до того, як рослини почнуть рости.

Дуже важливо видалити кожен можливий шматочок кореня, оскільки навіть найменший фрагмент може регенеруватися. Якщо польова берізка переплелася з кореневими системами інших рослин, обережно розпушіть ґрунт з обох боків коренів, щоб витягти всі необхідні квіти.

Влітку, якщо викопування коріння неможливе, ефективним методом може бути послаблення росту кореня за допомогою сапки, зрізання або виривання пагонів.

Хімічні засоби для боротьби

Гліфосат, доступний у різних формах, зокрема, готовий до використання спрей або концентрат, може бути ефективним хімічним засобом для боротьби з польовою берізкою. Однак важливо суворо дотримуватися інструкцій з безпеки, оскільки використання цього засобу пов'язують з різними видами раку.

Застосовуючи гліфосат, намагайтеся обробляти лише листя в'юнка, починаючи з періоду його цвітіння влітку й до початку осені. Дуже важливо уникати контакту з іншими садовими рослинами, оскільки він неселективний і знищує будь-яку рослинність, на яку потрапляє.

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