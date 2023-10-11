Як легко та швидко відчистити нагар з емальованого посуду: п'ять способів

Щоб зберегти емальований посуд чистим і без подряпин, важливо знати, як ефективно видалити з нього кіптяву і не пошкодити покриття. UAportal підготував добірку практичних порад і незвичайних підходів, які допоможуть ефективно впоратися зі стійкими плямами кіптяви.

Харчова сода та оцет

Щоб очистити емальований посуд від нагару, нанесіть велику кількість харчової соди на забруднену ділянку. Далі залийте соду білим оцтом і залиште на 10 хвилин.

Охайно зітріть залишки кіптяви за допомогою губки або щітки для чищення. Насамкінець промийте посуд теплою водою і витріть насухо рушником.

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Лимонний сік і сіль

Вичавіть свіжий лимонний сік на забруднені ділянки і посипте його сіллю. Залиште суміш на кілька хвилин, а потім за допомогою губки або ганчірки обережно потріть забруднення. Промийте посуд теплою водою, щоб видалити залишки засобу.

Зубна паста

Зробіть суміш, змішавши зубну пасту з невеликою кількістю води. Нанесіть пасту на плями кіптяви і залиште на 15 хвилин.

Використовуйте губку або м'яку тканину, щоб обережно відтерти плями круговими рухами. Промийте посуд теплою водою і ретельно висушіть.

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