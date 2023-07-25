Як легко вивести віск з килима: прості методи, які зекономлять ваші кошти

Свічки – це чудовий елемент декору, що створює затишок та неймовірну атмосферу. Однак часом вони залишають плями на килимі, яких потім дуже важко позбутися. UAportal підготував три методи, які допоможуть вам швидко впоратися з цією проблемою.

Заморожування воску

Покладіть на кілька хвилин поліетиленовий пакет з кубиками льоду на необхідну ділянку. Холодна температура змусить віск затвердіти, що полегшить його подальше зішкрябування.

Нагрівання

Покладіть чисту тканину або паперовий рушник на пляму, а потім обережно проведіть по ній праскою. Однак попередньо встановіть низький рівень нагрівання. Тепло розтопить віск, а тканина водночас поглине весь його вміст.

Засіб для чищення килимів

Переконайтеся, що ви вибрали засіб для чищення килимів, який підходить для видалення плям від воску. Дотримуйтесь інструкцій на етикетці продукту, щоб досягнути найкращих результатів.

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