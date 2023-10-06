Як лимонний сік застосувати в прибиранні: три способи

UAportal підготував 3 способи використання лимона в прибиранні оселі. Адже лимон є натуральним миючим засобом, який зможе полегшити вам прибирання.

Видаліть застарілі плями і неприємні запахи

Одним з ефективних способів використання лимонного соку є видалення плям і запахів. Змішайте лимонний сік з водою і нанесіть на забруднену ділянку. Залиште на кілька хвилин, перш ніж відтирати. Кислотні властивості лимонного соку допомагають розщеплювати плями та усувають неприємні запахи, сповнюючи оселю свіжістю.

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Освіжіть кухонні дошки

На кухонних дошках можуть накопичуватися бактерії та неприємний сморід, особливо після обробки сирого м'яса або риби. Щоб освіжити обробні дошки, розріжте лимон навпіл і натріть ним всю поверхню. Природна кислотність лимонного соку допомагає вбивати бактерії та нейтралізувати неприємні запахи.

Видаляємо стійкі розводи від води

Плями від води можуть бути стійкими і важко виводитися. Вичавіть трохи лимонного соку на забруднену ділянку і залиште на кілька хвилин. Потім потріть ділянку щіткою або губкою. Лимонна кислота, що міститься в лимонному соку, допомагає розчинити мінерали, які спричиняють появу стійких плям від води, залишаючи поверхні чистими та блискучими.

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