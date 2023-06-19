Як не переїдати: п'ять простих кроків до схуднення

Підтримувати здорове харчування може бути непросто, особливо коли ми піддаємося спокусі переїдання. UAportal підготував ці ефективні поради, щоб допомогти у просуванні до збалансованого та поживного раціону.

Прислухайтесь до свого організму

Часто ми їмо за звичкою або під впливом зовнішніх факторів, а не відповідно до реальних потреб організму. Звертайте увагу на сигнали свого тіла про голод і припиняйте їсти, коли ви відчуваєте комфортне задоволення, а не надмірну ситість. Виробляючи такий усвідомлений підхід до їжі, ви зможете уникнути споживання зайвих калорій та налагодити здоровіші стосунки з їжею.

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Продукти з високим вмістом поживних речовин

Продукти з високим рівнем поживної цінності багаті на необхідні вітаміни, мінерали та інші корисні сполуки і при цьому відносно низькокалорійні. Включіть у свій раціон різноманітні фрукти, овочі, цілісні злаки, нежирні білки та корисні жири. Ці продукти забезпечують організм необхідними поживними речовинами, щоб ви були ситі та задоволені, не споживаючи при цьому зайвих калорій.

Контролюйте порції

Слідкуйте за кількістю їжі, яку ви кладете собі на тарілку, та уникайте автоматичного накладання другої порції. Використовуйте тарілки та миски меншого розміру, щоб створити оптичну ілюзію повнішої тарілки. Крім того, сповільніть темп їжі, щоб мозок встиг визначити, коли ви наїлися, що допоможе уникнути переїдання.

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Виявлення та усунення емоційного переїдання

Багато хто з нас звертається до їжі, щоб впоратися зі стресом, нудьгою чи іншими емоційними станами. Щоб уникнути цього, необхідно виявити свої моделі емоційного харчування та знайти альтернативні стратегії для подолання емоцій.

Займіться діяльністю, яка приносить вам радість, наприклад, фізичними вправами, хобі або час з близькими. Зверніться за підтримкою до друзів, родичів або фахівців, якщо емоційне харчування стає серйозною проблемою.

Плануйте та готуйте заздалегідь

Коли у нас під рукою є здорові, попередньо порціонні страви та закуски, ми рідше тягнемося до нездорових варіантів або переїдаємо. Приділяйте час щотижня, щоб планувати своє харчування, складати список покупок та готувати їжу заздалегідь. Ця стратегія не лише заощадить час, а й забезпечить наявність поживних продуктів у разі голоду.

Увага! Інформація у цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей та не призначена як медична рада чи рада зі здоров'я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим спеціалістом з питань, пов'язаних зі станом здоров'я.

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