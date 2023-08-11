Як полегшити дискомфорт від укусу комара: дієві поради
UAportal підготував три поради, які допоможуть заспокоїти шкіру після укусів комарів. Дотримуючись цих порад, можна зменшити дискомфорт і сприяти швидшому загоєнню.
Пакет з льодом
Ефективний спосіб полегшити дискомфорт, викликаний укусом комара, це прикласти щось холодне. Можна взяти рушник і загорнути в нього кілька кубиків льоду. Пакет з льодом можна обережно притиснути до ураженої ділянки приблизно на 10 хвилин.
Холодна температура допомагає зменшити запалення і знеболює ділянку, полегшуючи свербіж і набряк. Важливо уникати прямого контакту між пакетом з льодом і шкірою, щоб запобігти опіку.
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Гель алое вера
Можете отримати свіжий гель з листя алое або використовувати куплений в магазині.Невелику кількість гелю можна нанести на місце укусу і втерти в шкіру. Гель має протизапальну та охолоджувальну дію, що може допомогти зменшити свербіж і сприяти загоєнню.
Мед
Нанесіть невелику кількість меду на уражену ділянку і залиште приблизно на 15 хвилин. Потім змийте його теплою водою. Мед не тільки зменшує свербіж і набряк, але й допомагає запобігти інфікуванню завдяки своїм антимікробним властивостям.
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