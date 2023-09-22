Як очистити листя кімнатних рослин від пилу та бруду: дієві способи

Листя ваших кімнатних рослин стало тьмяним? Ви не знаєте, як очистити їх від бруду та пилу? Uaportal поділився 3 порадами, які допоможуть покращити зовнішній вигляд вазонів й надати блиск їхньому листю.

Використовуйте м'який розчин для чищення

Суміш декількох крапель м'якого рідкого мила або мийного засобу для посуду з водою в пульверизаторі може ефективно видалити пил, бруд і жир з листя, не завдаючи при цьому жодної шкоди рослині.

Використовуйте м'яку тканину або губку

Важливо уникати грубих матеріалів, які можуть подряпати або пошкодити рослину. Обережне протирання листя вологою ганчіркою або губкою, що охоплює обидва боки листя, допоможе видалити залишки бруду або осад, а також залишити їх блискучими й чистими.

Уникайте прямих сонячних променів

Прямі сонячні промені можуть спричинити швидке висихання мийного розчину, що може призвести до появи розводів або плям на листках. Вибір затіненого місця або очищення листя рано-вранці або пізно ввечері, коли сонце не надто сильно палить, забезпечить рівномірне висихання листя й збереже його блиск.

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