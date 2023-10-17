Як почистити гумку холодильника від плісняви: копійчані засоби

UAportal підготував перелік порад для очищення гумового ущільнювача холодильника та запобігання утворенню плісняви. Дотримуйтесь цих рекомендацій, щоб підтримувати чистоту і свіжість у холодильнику та запобігати потенційним загрозам для здоров'я, пов'язаним з ростом цвілі.

Спробуйте оцет

Щоб очистити гумову прокладку холодильника від плісняви, можна почати з приготування суміші з рівних частин води та оцту. Занурте чисту тканину або губку в суміш і обережно протріть гумову прокладку.

Це допоможе видалити будь-яку цвіль або грибок з поверхні. Після того, як ви очистили ущільнювач, витріть залишки вологи сухою ганчіркою.

Нанесіть відбілювач

Якщо пліснява не зникла, можна спробувати використати розчин відбілювача і води. Змішайте частину відбілювач з водою в пропорціях один до чотирьох і нанесіть на забруднені ділянки гумового ущільнювача.

Залиште розчин на кілька хвилин, а потім витріть його чистою ганчіркою. Під час використання відбілювача обов'язково надягайте рукавички і працюйте в добре провітрюваному приміщенні.

Скористайтесь щіткою

Для стійких плям цвілі можна використовувати стару зубну щітку або іншу невелику щітку, щоб почистити забруднені ділянки. Це допоможе видалити цвіль, яка проникла на поверхню гумового ущільнювача.

Також можна скористатися засобом для видалення цвілі, спеціально призначеним для гуми. Для досягнення найкращих результатів дотримуйтесь інструкцій на етикетці засобу.

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Запобігайте утворенню плісняви

Важливо в першу чергу запобігати утворенню цвілі на гумовому ущільнювачі. Тримайте цю ділянку чистою та сухою, регулярно протирайте її чистою ганчіркою.

Не залишайте вологі предмети на гумовому ущільнювачі або поблизу нього, оскільки це може сприяти росту цвілі. Також можна використовувати осушувач повітря в зоні навколо холодильника, щоб знизити рівень вологості.

Замініть ущільнювач

Якщо проблема з цвіллю не зникає або погіршується, незважаючи на зусилля, може знадобитися повна заміна гумового ущільнювача. Зверніться до виробника або професійного фахівця для отримання рекомендацій щодо придбання нового ущільнювача та інструкцій щодо його правильного встановлення.

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