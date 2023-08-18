Як зрозуміти, що вас недолюблюють: три ознаки, які допоможуть зазирнути в думки співрозмовника

Іноді, під час спілкування з людиною, виникає дивне відчуття невдоволення з її боку. UAportal розповів про 3 ознаки, з яких ви можете зрозуміти, що вас недолюблюють.

Звертайте увагу на мову тіла та невербальні сигнали

Людина може виражати агресію за допомогою мови тіла. Про це говорять, наприклад, схрещені руки або уникнення зорового контакту. До того ж можуть проявлятися ледь помітні ознаки дискомфорту або незацікавленості. Зокрема, метушливість або відволікання уваги під час розмови.

Спостерігайте за моделями спілкування

Якщо окремі особи постійно уникають розмов або дають лише короткі, уривчасті відповіді, це може свідчити про те, що вони не отримують задоволення від спілкування. До того ж часті переривання мовлення можуть свідчити про відсутність інтересу або поваги до вашої думки. Звертайте увагу на те, як інші спілкуються з вами, адже відтак ви зможете визначити рівень симпатії чи неприязні щодо себе.

Звертайте увагу на готовність знайомого витрачати на вас час

Коли хтось щиро симпатизує вам, то намагається докласти зусиль, щоб проводити час і підтримувати стосунки. Однак постійне ігнорування соціальних зустрічей або часті скасування планів можуть свідчити про те, що співбесідник не отримує задоволення від вашої присутності.

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