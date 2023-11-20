Як випрати пуховик в домашніх умовах: прості лайфхаки

Дізнайтеся, як правильно прати, сушити та зберігати пуховик в домашніх умовах за допомогою лайфхаків. UAportal розповість про основні етапи прання та догляду за зимовим пуховиком.

Правильне прання

Щоб випрати зимовий пуховик в домашніх умовах, в першу чергу потрібно застебнути всі кишені і замок. Потім покладіть пуховик у пральну машину або ванну, наповнену теплою водою. Додайте м'який миючий засіб, спеціально розроблений для пухових виробів, і залиште на 10-15 хвилин. Після закінчення часу замочування встановіть у пральній машині делікатний режим прання.

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Віджим

Надлишки води після прання слід обережно віджати, не перекручуючи і не викручуючи тканину. Покладіть куртку у великий рушник і притисніть, щоб він ввібрав більше вологи. Перекладіть куртку на вішалку для одягу або розкладіть на чистій поверхні, рівномірно розправивши її. Під час сушіння куртку слід час від часу розпушувати, щоб перерозподілити пухові пір'я.

Правильне зберігання

Щоб пуховик залишався в хорошому стані, важливо правильно його зберігати. Переконайтеся, що куртка повністю суха, оскільки будь-яка волога може призвести до появи цвілі або грибка.Складіть пуховик і покладіть в повітропроникний мішок або наволочку, щоб захистити від пилу і шкідників. Не використовуйте поліетиленові пакети, оскільки вони можуть затримувати вологу.

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