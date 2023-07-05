Як правильно повісити дзеркало, щоб не какликати біду до власної оселі: будьте обережні у спальні

Дзеркала, які часто вважаються просто декоративними елементами, мають більше значення, ніж здається на перший погляд. Вони володіють унікальною енергетикою. До того ж їх частенько використовують у різних ритуалах. Тому, при виборі розташування дзеркал у вашому будинку, важливо враховувати не тільки естетичні аспекти. UAportal підготував вам поради, які допоможуть впоратися з цим завданням.

Уникайте дзеркал, звернених до вікон

Маленькі дзеркала, які ми зазвичай використовуємо, наприклад, для макіяжу, ніколи не слід ставити на підвіконнях. Окрім пожежної небезпеки, яку вони становлять, таке розміщення на вікнах створює енергетичний коридор між вашою домівкою та зовнішнім світом. Це може призвести до втрати багатства й процвітання, а також – навіть до розбратів і хвороб.

До того ж не рекомендується закріплювати дзеркала безпосередньо перед вікнами. Відтак позитивна енергія буде виходити через люстро, що може призвести до негативних наслідків. Захистіть позитивну енергію у своїй оселі, утримуючись від такого розташування.

Вішалка у передпокої

Хоча передпокій здається зручним місцем для дзеркала, необхідно дотримуватись важливого правила: не вішайте його прямо навпроти вхідних дверей. Щоразу, коли двері відчинятимуться, вони випускатимуть позитивну енергію з вашого будинку, потенційно запрошуючи неприємності. Натомість краще розмістіть дзеркало збоку від головного входу, що сприятиме циркуляції позитивної енергії в передпокої.

Що стосується свічад на вхідних дверях, то вони мають тенденцію накопичувати різні види енергії. Якщо у вашій оселі сталася трагедія, краще заберіть їх в інше місце.

Навіть якщо дзеркало вбудовано у дверний отвір, краще переставте його, щоб уникнути подальших ускладнень. До того ж переконайтеся, що люстро на вхідних дверях не відображає ваш обідній стіл.

Віддзеркалення в спальні

У спальні слід бути дуже обережним, коли розміщуєте дзеркала. Ніколи не встановлюйте їх прямо навпроти ліжка, адже це може негативно позначитися на фізичному та психічному стані людини, яка там спить.

Як наслідок, ви можете відчувати відтік енергії, депресію та зміни в емоційному стані, що, ймовірно, призведе до конфліктів з близькими людьми. Звертайте увагу також на місце розташування шафи-купе із дзеркальними дверцятами.

Розгляньмо ідеальні варіанти розміщення дзеркал

Для гармонійного інтер’єру, дизайнери рекомендують щонайменше два дзеркала, хоча фіксованого обмеження на їх кількість не існує.

Навпроти дорогих предметів інтер'єру

Якщо повісити дзеркало навпроти дорогих предметів, воно наповнить ваш будинок енергією багатства, що потенційно покращить ваше фінансове становище.

Навпроти книжкових полиць

Таке розташування сприятиме мудрості та полегшить здобуття знань.

Якщо ви плануєте завести сім'ю, рекомендується внести до будинку нове свічадо. Це створить свіжу, енергійну атмосферу без впливу дзеркальних енергій, що існували раніше. Однак пам'ятайте важливе правило: уникайте віддзеркалення дзеркал один від одного, тому що це може створити енергетичний коридор, через який темні сили проникатимуть до вашої оселі.

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