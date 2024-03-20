Як перетворити звичайну картоплю на ресторанну страву: допоможе один інгредієнт

На перший погляд, варіння картоплі може здатися простою справою. Проте, існують особливі тонкощі, які можуть перетворити цю звичайну страву на неймовірно апетитну.

Варто зазначити, що варена картопля може бути не лише повсякденною їжею. З додаванням кількох інгредієнтів під час приготування, вона може стати витонченим доповненням до святкового меню. Про кілька секретних компонентів, які варто включити в процес варіння картоплі, розповів ТСН.

Приготування цієї страви досить просте. Насамперед необхідно ретельно вимити картоплю, зняти шкірку та нарізати її на шматочки середнього розміру, щоб уникнути перетворення на пюре. Далі картоплю слід залити холодною водою та поставити варитися на вогонь.

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Не забувайте відразу ж додати до неї сіль.

Наступний крок - додавання особливого компонента, який надасть звичайній картоплі неперевершеного смаку. Це - один зубчик часнику, який слід попередньо трохи прим’яти, аби він віддав свій аромат страві.

По завершенні варіння, часник можна викинути.

Картопля, відварена шматочками, також "любить" додавання лаврового листа (лише один або два, щоб не переборщити зі смаком), пів цибулини та кілька горошин чорного перцю.

Ці інгредієнти також слід викинути після приготування, але вони нададуть незабутній смак та аромат страві.

Для того, щоб вже готова картопля була дуже смачною, кулінари радять додати до неї шматочок вершкового масла, яке розтане від тепла, подрібнений кріп та часник, пропущений через прес. Такий рецепт заслуговує місця у меню будь-якого ресторану.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як приготувати картоплю фрі, яка перевершить McDonald's.

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