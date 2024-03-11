Як приготувати ідеальні повітряні млинці на кефірі: рецепт

Кефірні млинці - це чудовий варіант для сніданку або перекусу. Вони виходять ніжними та ароматними, а готувати їх легко зі звичайних продуктів.

Щоб млинці не прилипали до сковороди, важливо додати трохи олії у тісто. Для приготування ідеальних млинців на кефірі варто слідувати перевіреному рецепту, яким поділилися на ресурсі Smachnota.

Млинці на кефірі

Необхідні інгредієнти:

кефір — 500 мл;

яйця — 3 шт.;

борошно — 150 г;

сіль — 1/2 ч. л.;

сода — 1/2 ч. л.;

цукор — 1 ст. л.;

олія — 2 ст. л.

Почніть зі збивання яєць до утворення піни, потім змішайте їх із кефіром. У іншій місткості поєднайте борошно, соду і трохи солі.

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Поступово вводьте сухі складники у яєчно-кефірну суміш, ретельно розмішуючи, щоб не було грудок.

Введіть олію і знову добре перемішайте.

Переконайтеся, що яйця та кефір мають кімнатну температуру, а борошно перед використанням просіяне.

Тісто має бути гладким і однорідним. Дайте йому відпочити протягом 15 хвилин. Смажте млинці на гарячій сковороді, попередньо змащеній олією, розподіляючи тісто тонким шаром. Обсмажуйте до золотистої скоринки, періодично наносячи олію. Готові млинці можна покрити вершковим маслом.

Подавайте кефірні млинці з улюбленими добавками, такими як мед, варення, свіжі ягоди чи вершкове масло. Ви також можете експериментувати, додаючи до тіста ягоди, фрукти, горіхи або шоколад для особливого смаку.

Ці млинці також чудово поєднуються з несолодкими начинками, наприклад, зі смаженою куркою та грибами, просто смаженими грибами, солоною рибою чи ікрою.

Раніше ми розповідали про секрет в технології приготування тіста на млинці.

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