Як приготувати смачний домашній хліб з чотирьох простих інгредієнтів
Хліб за цим рецептом дуже легко приготувати, тому він став дуже популярним. Його автор – американець Джим Лехей, який є професійним пекарем. Для приготування хліба потрібно лише чотири продукти, в тому числі сіль.
Випічка вийде смачною зі тонкою і хрусткою скоринкою. Рецептом поділилися на сайті Kamelena.
Хліб своїми руками
Інгредієнти:
- 400 г борошна;
- 350 мл води;
- 1,5 ч. л. солі;
- 0,3 ч. л. сухих дріжджів.
Спочатку змішайте у глибокій посудині борошно, сіль і дріжджі. Додайте до них воду кімнатної температури та знову добре перемішайте. Залиште миску з тістом на кухні на 12-24 години. Якщо хочете отримати найкращий результат, то залиште здобу на 18 годин.
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Потрібна буде форма з товстими стінками, яка підходить для духовки, і з кришкою. Разом з формою розігрійте духовку до 230-250 градусів.
В оригінальному рецепті тісто пропонують сформувати перед випічкою. Посипте стіл борошном і зберіть тісто в конверт, склавши його руками. Потім покладіть його на рушник, посипаний висівками або манкою, і перенесіть в гарячу форму за допомогою рушника.
Якщо ви не хочете забруднювати собі руки, стіл і рушник – є альтернатива. Швиденько намажте пензликом гарячу форму шматочком вершкового масла та обережно висипте туди все тісто за допомогою лопатки.
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Накрийте форму кришкою й поставте у духовку. Випікайте близько 30-40 хвилин, потім зніміть кришку і ще 10-20 хвилин або до золотистого вигляду.
Якщо ви бажаєте отримати м’яку скоринку, обгорніть готовий хліб у рушник, накрийте пакетом і дочекайтеся повного охолодження.
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