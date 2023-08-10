Як самому відновити екран смартфона після подряпин: дієві лайфхаки

UAportal підготував лайфхаки з використанням побутових предметів, які допоможуть позбавитися надокучливих подряпин та зберегти смартфон як новенький.

Зубна паста

Почніть із нанесення невеликої кількості зубної пасти на м'яку безворсову тканину. Обережно утріть зубну пасту в подряпану ділянку круговими рухами протягом хвилини. Потім витріть надлишки пасти чистою ганчіркою. М'які шліфувальні властивості зубної пасти допоможуть відполірувати дрібні подряпини, завдяки чому екран виглядатиме набагато краще.

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Харчова сода та вода

Зробіть пасту, змішавши харчову соду з|із| невеликою кількістю води. Нанесіть пасту на подряпану ділянку за допомогою м'якої тканини. Акуратно витріть пасту в екран круговими рухами протягом декількох хвилин.

Потім протріть пасту чистою ганчіркою. М'який шліфувальний ефект харчової соди допоможе знизити видимість подряпин та відновити гладкість екрана.

Вазелін

Вазелін також можна використовувати для видалення подряпин із екранів смартфонів. Нанесіть невелику кількість вазеліну на подряпану ділянку та обережно утріть його м'якою тканиною.

Продовжуйте втирати протягом декількох хвилин, зосереджуючись на подряпаній ділянці. Закінчивши, витріть надлишки вазеліну чистою ганчіркою. Вазелін заповнить подряпини, зробить їх менш помітними і надасть екрану більш гладкого вигляду.

Захисне скло для екрана

Профілактика завжди краща, ніж лікування. Щоб уникнути подряпин на екрані смартфона, подумайте про використання захисного скла. Захисне скло діє як бар'єр між екраном та потенційними подряпинами, захищаючи пристрій.

Воно просто у використанні та підходить для різних моделей смартфонів. Купуючи захисне скло, ви можете зберегти свій екран від подряпин і підтримувати його в ідеальному стані.

Професійний ремонт

Якщо подряпини на екрані смартфона серйозні або жоден із методів, які ви застосували самостійно, не спрацював, можливо, настав час звернутися за професійною допомогою. Багато майстерень з ремонту електроніки пропонують послуги з відновлення екранів смартфонів.

Вони мають досвід та інструменти, щоб виправити глибокі подряпини та відновити екран до вихідного стану. Хоча цей варіант може бути недешевим, він гарантує професійне та довготривале рішення.

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