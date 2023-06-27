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Лайфхаки

Як зробити свій балкон комфортним та затишним: прості лайфхаки

Марина Грамович

Як облаштувати балкон

Ми хочемо, аби кожен куточок нашої оселі був привабливим та охайним. Навіть звичайна кімната може стати вишуканою вітальнею, якщо ви, справді, матимете бажання щось змінити. А як щодо балкона? Чому б не створити комфортний простір для відпочинку на балконі? UAportal підготував список практичних порад та рекомендацій, які допоможуть вам досягти цієї мети.

Інвестуйте в компактні меблі

Щоб економити простір невеличкого балкона, необхідно вибирати компактні меблі. Шукайте предмети, які виконують кілька функцій. Наприклад, лавку, яка одночасно можна використовуватися як додаткове місце для зберігання речей; або стіл, якого, за необхідності, можна скласти. Вибирайте легкі та компактні меблі, які легко переміщувати, особливо якщо ви плануєте часто змінювати інтер’єр.

Озеленюйте простір

Озеленення – чудовий спосіб оживити балкон та наситити його гаммою кольорів. Вибирайте рослини, які підходять для кімнати та розміщення вашого балкона. Якщо у вас обмежений простір, подумайте про підвісні рослини. Зелень не тільки зробить балкон привабливішим, а й покращить якість повітря.

Додайте освітлення

Освітлення може перетворити ваш балкон на затишний і привабливий простір навіть уночі. Світильники, ліхтарі та свічки – усе це чудові варіанти. Вибирайте освітлення, яке доповнить стиль балкона і наповнить простір чудовою атмосферою.

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Лайфхаки