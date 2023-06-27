Як зробити свій балкон комфортним та затишним: прості лайфхаки

Ми хочемо, аби кожен куточок нашої оселі був привабливим та охайним. Навіть звичайна кімната може стати вишуканою вітальнею, якщо ви, справді, матимете бажання щось змінити. А як щодо балкона? Чому б не створити комфортний простір для відпочинку на балконі? UAportal підготував список практичних порад та рекомендацій, які допоможуть вам досягти цієї мети.

Інвестуйте в компактні меблі

Щоб економити простір невеличкого балкона, необхідно вибирати компактні меблі. Шукайте предмети, які виконують кілька функцій. Наприклад, лавку, яка одночасно можна використовуватися як додаткове місце для зберігання речей; або стіл, якого, за необхідності, можна скласти. Вибирайте легкі та компактні меблі, які легко переміщувати, особливо якщо ви плануєте часто змінювати інтер’єр.

Озеленюйте простір

Озеленення – чудовий спосіб оживити балкон та наситити його гаммою кольорів. Вибирайте рослини, які підходять для кімнати та розміщення вашого балкона. Якщо у вас обмежений простір, подумайте про підвісні рослини. Зелень не тільки зробить балкон привабливішим, а й покращить якість повітря.

Додайте освітлення

Освітлення може перетворити ваш балкон на затишний і привабливий простір навіть уночі. Світильники, ліхтарі та свічки – усе це чудові варіанти. Вибирайте освітлення, яке доповнить стиль балкона і наповнить простір чудовою атмосферою.

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