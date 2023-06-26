Як зняти стрес: три дієві способи, які під силу кожному

У сучасному швидко мінливому світі стрес став звичайним явищем у житті людей. Впоратися зі стресом може бути непросто, але це необхідно для підтримки хорошого психічного та фізичного здоров'я. UAportal підготував список практичних порад, які допоможуть вам зменшити стрес та жити щасливим життям.

Спіть достатню кількість годин

Достатня кількість сну має вирішальне значення боротьби зі стресом. Нестача сну може призвести до підвищення рівня стресу, зниження продуктивності та ослаблення імунної системи. Щоб покращити звички сну, намагайтеся дотримуватись регулярного графіка засинання, відмовитися від кофеїну та електроніки перед сном, а також створити комфортні умови для сну.

Займайтеся фізичною активністю

Фізична активність - чудовий спосіб зняти стрес та покращити загальний стан організму. Фізичні вправи виділяють ендорфіни, які підвищують настрій та знімають стрес. Включіть фізичну активність у свій порядок дня: прогуляйтеся під час обідньої перерви, запишіться на заняття фітнесом або просто розминайтеся за робочим столом.

Практикуйте турботу про себе

Турбота про себе включає турботу про свій фізичний, психічний і емоційний стан. Практика турботи про себе допоможе вам зменшити стрес та покращити загальне самопочуття. Деякі прості дії догляду за собою включають прийняття розслаблюючої ванни, читання книги або відпочинок на природі.