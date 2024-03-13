Як зберегти хрусткість огірків: корисний лайфхак

Додавання в раціон свіжих овочів та фруктів є ключовим аспектом здорового харчування. Однак, важливо знати, як правильно їх зберігати.

Багато господинь стикаються з проблемою підтримання свіжості певних видів овочів. Наприклад, хоча огірки в холодильнику не псуються швидко, вони можуть втратити свою хрусткість, що негативно впливає на їхню текстуру та смак. Про це пише УНІАН.

Як можна зберегти огірки свіжими

Екологічно чисті продукти часто мають короткий термін зберігання, що може створити додаткові труднощі, особливо при обмеженому бюджеті.

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Існує метод, який дозволяє огіркам залишатися привабливими та хрусткими на довший час. Він підходить, якщо ви не бажаєте викидати продукти. Вам знадобиться лише звичайний пакет та кілька паперових рушників.

Спочатку вийміть огірки з оригінального пакування, оскільки вона не завжди призначена для тривалого зберігання.

Далі, ретельно помийте овочі та витріть їх до насухо за допомогою паперового рушника. Потім помістіть огірки в силіконовий пакет із застібкою разом з паперовим рушником, який вбере зайву вологу, допомагаючи зберегти овочі свіжими на більш тривалий час.

Такий же метод можна застосувати й для зберігання коріандру. Крім того, папір для запікання також може бути корисним у збереженні хрусткості та свіжості овочів.

Нагадаємо, щоб у вашому холодильнику завжди приємно пахло, і щоб він не накопичував зайву вологу, простим рішенням може бути рулон туалетного паперу.

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