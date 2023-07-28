Як зберегти красиве волосся і запобігти облисінню: п'ять порад, які повинна знати кожна дівчина

Красиве волосся не тільки нас прикрашає, але й надає впевненості в собі. UAportal підготував корисні поради, які допоможуть отримати пишні локони та позбутися посічених кінчиків або проблем з випадінням волосся.

Дбайте про своє здоров’я

Переконайтеся, що у вашому раціоні присутні такі поживні речовини, як білок, вітаміни (особливо A, C, D і E), мінерали, зокрема, залізо й цинк, а також – омега-3 та жирні кислоти. Ці елементи сприяють росту волосся, зміцнюють фолікули й запобігають їх ламкості. Додайте у свій щоденний раціон такі продукти, як яйця, горіхи, зелень, рибу та ягоди. До того ж споживайте багато води, щоб волосся було блискучим та зволоженим.

Доглядайте за свої волоссям

Уникайте агресивних засобів та хімікатів, які можуть завдати шкоди локонам у довгостроковій перспективі. Вибирайте шампуні й кондиціонери, які підходять вашому типу волосся.

Менше використовуйте приладів для термоукладання, а також, за можливості, сушіть волосся на свіжому повітрі. Регулярно позбувайте посічених кінчиків, адже відтак ваша зачіска виглядатиме охайнішою. Окрім цього, використовуйте гребінець з широкими зубчиками, щоб акуратно розплутувати вологі пасма.

Доглядайте за шкірою голови

Регулярно масажуйте шкіру голови, щоб стимулювати приплив крові та сприяти росту волосся. Для цього можете використовувати натуральні олії, які зволожують шкіру голови та покращують структуру кучерів. Наприклад, кокосове, мигдальне або оливкове. Щоб запобігати появі лупи та інших проблем зі шкірою голови, стежте за її чистотою й не використовуйте занадто багато різноманітних олій.

Відмовтеся від тугих зачісок

Стильні хвости й тугі зачіски мають чудовий вигляд, проте вони створюють надмірний тиск на волосся, призводячи, тим самим, до його ламкості й навіть до тракційної алопеції.

Не зав'язуйте волосся надто туго. Якщо ж збирати пасма все-таки доводиться, використовуйте, наприклад, гумку з м'якої тканини, щоб звести до мінімуму їх пошкодження.

Захищайте від шкідливого впливу довкілля

Ультрафіолетові промені, забруднене довкілля та суворі погодні умови можуть негативно вплинути на здоров'я. Тому, якщо ви перебуваєте на відкритому повітрі, захищайте волосся. Наприклад, надягайте головний убір або використовуйте спрей з УФ-захистом. До того ж в екстремальних погодних умовах, закривайте волосся шарфом або шапкою, щоб захистити його від, ймовірних, пошкоджень.

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